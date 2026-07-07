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Огнеборцы полностью потушили пожар на «Строительной ярмарке» в Ижевске

МЧС России: в Ижевске полностью потушили пожар на территории торгового центра
МЧС России

Сотрудники экстренных служб полностью потушили пожар на территории торгового центра стройматериалов в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«Пожар на территории «Строительной ярмарки» в Ижевске полностью потушен», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что причина возгорания и причиненный ущерб будут установлены дознавателями и экспертами испытательной пожарной лаборатории МЧС.

На сайте управления Роспотребнадзора по Удмуртии отмечается, что в районе места происшествия были проведены исследования атмосферного воздуха и отобраны пробы. Превышения предельно допустимых концентраций токсичных веществ выявлено не было.

Огонь вспыхнул на территории торгового центра в Ижевске утром 7 июля. Там загорелись склады, площадь пожара превысила 1000 квадратных метров. На место происшествия прибыли 97 специалистов экстренных служб и 27 единиц техники. Среди них — огнеборцы и врачи скорой помощи. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, на месте ЧП произошло обрушение кровли.

Ранее в Москве сняли на видео крупный пожар на рынке «Садовод».

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