Онищенко оценил отмену домашнего задания в первых классах

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА Новости поддержал отмену домашнего задания в первых классах.

По словам Онищенко, на этой норме давно настаивали.

«Детям, конечно, станет легче. Ребенок сейчас, приходя в первый класс, и так должен уметь считать и писать, не то, что было раньше. Поэтому это правильное и нужное решение во имя здоровья детей», — подчеркнул академик.

При этом он допустил, что сложности могут возникнуть у учителей, им придется менять программу для первых классов, а пройденный материал — закреплять на уроке.

До этого стало известно, что с 1 сентября 2026 года в первом классе обучение будет осуществляться без домашних заданий.

Согласно «Методическим рекомендациям по организации домашней учебной работы учащихся общеобразовательных учреждений», разработанным Институтом стратегии развития образования по заданию Минпросвещения России, домашние задания в первом классе были разрешены, но их введение должно было происходить постепенно, при этом на выполнение не должно было уходить более одного часа.

Ранее сообщалось, что в российских школах появятся единые учебники по всем предметам.