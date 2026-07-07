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Общество

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за засухи

На Алтае ввели режим повышенной готовности из-за угрозы пожаров
Oliver Gerhard/imageBROKER.com/Global Look Press

В Алтайском крае введен режим повышенной готовности из-за засухи. Постановление об этом подписал губернатор региона Виктор Томенко.

Глава края пояснил в своем канале на платформе «Макс», что решение связано с погодными условиями. По его словам, жара и отсутствие осадков осложняют ситуацию с природными пожарами.

В связи с этим в регионе сформированы дополнительные запасы воды на случай возникновения возгораний. На период действия режима повышенной готовности также запрещено сжигать сухую траву и разводить костры в лесах.

В Республике Тыва особый противопожарный режим был продлен на 20 дней — до 26 июля.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин также предупреждал, что на юге России ожидается жара до +35–37°C на фоне раскаленных воздушных масс, которые придут из Европы. В Москве при этом температура воздуха будет доходить до +26–31°C, в отдельных районах Подмосковья в четверг, 2 июля, возможно повышение до +32°C. В пятницу, 3 июля, температура начнет снижаться, заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области ввели режим повышенной готовности.

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