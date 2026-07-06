В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности

На территории Новосибирской области ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщила администрация региона в канале в мессенджере «Макс».

«Губернатор Андрей Травников провел заседание региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В связи со складывающейся обстановкой принято решение о введении на территории Новосибирской области режима повышенной готовности», — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что в регионе также изменили параметры отпуска топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Теперь жители региона смогут заправить 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. При этом на ряде АЗС сохраняется режим приоритетной заправки для автомобилей экстренных и коммунальных служб, а также общественного транспорта, отметили в администрации.

4 июля в Новосибирской области возобновили работу несколько автономных безоператорных АЗС с дистанционным контролем, чтобы повысить доступность топлива. В администрации уточнили, что несмотря на напряженную ситуацию, пассажирский транспорт и все коммунальные службы продолжают работать в обычном режиме.

Ранее Путин подписал закон для нормализации ситуации с топливом в России.