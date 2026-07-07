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Общество

В Польше тысячи людей эвакуировали из-за бомбы

В Польше из-за бомбы времен ВОВ эвакуировали почти 3 тысячи человек
Shutterstock

В польском городе Вроцлав эвакуировали почти три тысячи жителей из-за бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает польский портал wp.pl.

По данным издания, эвакуация носит превентивный характер и касается около трех тысяч человек в районе улицы Тшемеской. Жители должны были покинуть указанную территорию до 8:30 (9:30 по мск). Зона эвакуации охватывает также все улицы в радиусе 300 метров от места обнаружения боеприпаса, уточнили в городском управлении Вроцлава.

В мае этого года подобная операция прошла в немецком городе Пфорцхайм на юго-западе Германии. Как писала Die Zeit, там обезвредили 1,8-тонную бомбу времен Второй мировой войны. Обезвреживание снаряда заняло менее 15 минут и прошло без происшествий. Перед этим в радиусе 1,5 км от места находки власти эвакуировали от 27 до 30 тысяч человек — это около четверти всех жителей города. Некоторые люди сначала отказывались покидать дома, но 1,5 тысячи пожарных и полицейских убедили их уйти из опасной зоны.

Ранее в Самарской области нашли и обезвредили снаряды времен ВОВ.

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