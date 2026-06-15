В Самарской области нашли и обезвредили снаряды времен ВОВ

На территории Промышленного района Самары во время проведения земляных работ обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны (ВОВ). На место были вызваны сотрудники ОМОН управления Росгвардии. Об этом сообщается на сайте управления.

На месте специалисты обнаружили 50 артиллерийских снарядов разных калибров и типов. Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии и представляли опасность.

Соблюдая необходимые меры безопасности, росгвардейцы транспортировали их на специализированный полигон, где снаряды были уничтожены накладным зарядом.

30 мая в Калмыкии дети во время игры в прятки нашли снаряд времен ВОВ и привезли в местный культурный центр. Находку они обнаружили у сцены возле Дома культуры в поселке Яшкуль. Сначала четверо детей погрузили боеприпас в багажник велосипеда, но прохожие посоветовали им отвезти его в музей.

Ранее снаряд времен ВОВ раскопали в российской деревне.