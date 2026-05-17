Четверть немецкого города эвакуировали из-за бомбы

В городе Пфорцхайм на юго-западе Германии обезвредили 1,8-тонную бомбу времен Второй мировой войны. Об этом пишет Die Zeit.

Газета сообщает, что обезвреживание снаряда заняло менее 15 минут и прошло без проблем. Перед этим в радиусе 1,5 км от места находки власти эвакуировали от 27 до 30 тыс. человек (всего в Пфорцхайме проживают около 130 тыс. жителей). Некоторые люди сначала отказывались оставлять дома и квартиры, но в итоге 1,5 тыс. пожарных и полицейских убедили их покинуть опасную зону.

«Такие бомбы, являющиеся... английскими авиационными минами, являются одними из самых крупных взрывных устройств, использовавшихся во Второй мировой войне», — говорится в статье.

Издание добавляет, что во время операции пяти экспертов службы утилизации боеприпасов работу приостановил ж/д вокзал города, были эвакуированы четыре дома престарелых, а вокруг городской больницы установили контейнеры с землей. Сейчас горожанам позволили вернуться домой.

Королевские военно-воздушные силы Великобритании бомбили Пфорцхайм во время Второй мировой войны. 23 февраля 1945 года город был в значительной степени разрушен всего за 22 минуты, тогда не выжили 18 тыс. чел.

Ранее водитель экскаватора наткнулся на бомбу при сносе моста.