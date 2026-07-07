Врач предупредила об опасности неправильного использования кондиционера

Неправильное использование кондиционеров может привести к опасным последствиям для здоровья. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог, отделение клинической иммунологии и ревматологии РДКБ Пироговского Университета Екатерина Лагутина.

По его словам, его важно использовать в жару, чтобы спастись от перегрева, однако, при этом важно соблюдать определенные правила. В частности, разница температуры в комнате и на улице должна составлять не более пяти-семи градусов. Врач пояснила, что большие перепады температур ослабят местный иммунитет и приведут к развитию инфекционных заболеваний дыхательных путей (наиболее часто тонзиллит - ангина) или обострению имеющихся хронических. Кроме того, Лагутина посоветовала не находиться под прямым потоком воздуха и использовать увлажнителей воздуха.

«Важно вовремя менять и чистить фильтры, так как они являются благоприятной средой для бактерий, в том числе таких опасных как легионеллы, которые вызывают тяжелые формы пневмонии. Также в загрязненных фильтрах могут содержатся споры плесени, пыль и клещи домашней пыли, которые могут провоцировать обострение у людей, страдающих аллергией», — добавили в сообщении.

Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко до этого говорил, что для обеспечения комфорта, безопасности и эффективности температура воздуха в кондиционируемом помещении не должна сильно отличаться от температуры на улице. Специалист предупредил, что резкий переход с жары в очень холодное и сухое помещение вызывает дискомфорт, поскольку в таком случае раздражаются слизистые, а также возникает сосудистая реакция и неприятные ощущения из-за резкого перепада температур.

Ранее россияне признались, что стоят у открытых холодильников в жару.