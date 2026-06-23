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Россиянам рассказали, как создать комфортный микроклимат в кондиционируемом помещении

Физик Зенченко: в комнату с кондиционером важно обеспечить приток воздуха
Shutterstock/M-Production

Для обеспечения комфорта, безопасности и эффективности температура воздуха в кондиционируемом помещении не должна сильно отличаться от температуры на улице. Оптимальной считается разница около 7-10 °C. Об этом RT рассказал Николай Зенченко, старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА.

Специалист предупредил, что резкий переход с жары в очень холодное и сухое помещение вызывает дискомфорт, поскольку в таком случае раздражаются слизистые, а также возникает сосудистая реакция и неприятные ощущения из-за резкого перепада температур.

По словам физика, дополнительной проблемой становится прямой поток холодного воздуха. Не рекомендуется направлять его на лицо, шею, спину и на рабочее место. В противном случае есть риск столкнуться с местным переохлаждением, мышечным напряжением и болевыми ощущениями. Лучше всего направлять поток вверх или в другую сторону.

Эксперт отметил, что оптимального баланса между энергопотреблением, безопасностью для здоровья и комфортом помогут добиться +25...+27°C градусов в комнате, если столбики термометров показывают +35°C на улице.

«При использовании кондиционера, особенно в сильную жару, помещение обычно стараются максимально изолировать от притока горячего уличного воздуха. Закрытые окна и двери помогают кондиционеру работать эффективнее: он охлаждает уже находящийся в комнате воздух и не тратит лишнюю энергию на постоянную борьбу с жарой снаружи. Но у такой изоляции есть обратная сторона. Если в помещении долго находятся люди и при этом не обеспечена нормальная вентиляция, в воздухе постепенно накапливается углекислый газ, растет влажность, появляются запахи», — объяснил он.

Даже в условиях комфортной температуры это создает чувство духоты, сонливости и тяжелого воздуха.

Обеспечить приток свежего воздуха, по словам специалиста, помогут климатические решения, позволяющие сочетать вентиляцию и охлаждение. Рекомендуется использовать приточные установки, бризеры, канальные кондиционеры с подмешиванием свежего воздуха или системы вентиляции с рекуперацией. Такие системы позволяют фильтровать уличный воздух, подающийся в помещение, а также частично охлаждать и подмешивать его к уже прохладному воздуху в комнате.

Ранее врач предупредила о скрытой опасности кондиционера в автомобиле.

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