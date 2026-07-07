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Общество

Россияне признались, что стоят у открытых холодильников в жару

Почти половина россиян в жару заходят в супермаркеты ради кондиционера
Shutterstock

Большинство россиян (90%) не представляют жаркий день мороженого и холодных напитков, а более половины — без прохладного помещения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

Исследование показало, что для спасения от жары 45% респондентов заходят в супермаркеты ради кондиционера, 41% — держат холодную бутылку воды, а 24% — принимают душ каждые два часа. Еще 11% стоят перед открытым холодильником. 

Даже в сильную жару россияне готовы выйти из дома за мороженым (52%), любимым холодным напитком (38%), арбузом или дыней (34%) и готовой едой (13%). Около половины жителей страны (52%) едят мороженое летом несколько раз в неделю, 16% — каждый день, 14% — пару раз за сезон, а 13% — только в жаркую погоду. 
 
Респонденты отметили, что охладиться при высокой температуре на улице и в помещении им помогают вода (79%), квас (46%), лимонад (25%) и холодный чай или кофе (21%). Среди еды жители страны отдают предпочтение окрошке (63%), салатам (34%) и свекольнику (19%).

Выбор продуктов в жару чаще всего определяют нежелание готовить (40%), желание освежиться (32%), а также удобство и скорость перекуса (15%). При походе в супермаркет летом 45% респондентов берут привычные продукты. Еще 21% заранее проверяют содержимое холодильника, а 20% покупают все по списку. Около четверти опрошенных (27%) закупаются впрок перед сильной жарой. Чаще всего в морозилке у россиян хранятся лед (44%), бутылки с напитками (39%), а также фрукты и ягоды (33%).

Ранее стало известно, как часто россияне смотрят короткие видео на работе.

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