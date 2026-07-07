Абитуриентам в РФ хотят дать право выбора между ЕГЭ и экзаменами вуза

«Известия»: абитуриентам могут дать право выбора между ЕГЭ и ДВИ

Российским абитуриентам могут позволить выбирать между ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями (ДВИ), то есть внутренними экзаменами. Об этом пишут «Известия».

Как пишут журналисты, авторы инициативы полагают, что это позволит снизить стресс для выпускников и отказаться от двойной проверки знаний, а также сделать систему приема более прозрачной.

Дать поступающим право выбора между ЕГЭ и ДВИ предложил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Действующая практика, при которой абитуриент должен сдавать и ЕГЭ, и дополнительное вступительное испытание, создает неравные стартовые условия <...> Подготовка к ДВИ требует дополнительных временных и финансовых затрат: посещения подготовительных курсов, приобретения специализированной литературы, а иногда и переезда в город, где находится вуз», — заявил он.

Психолог Татьяна Голдман добавила, что существующая схема — «ЕГЭ + ДВИ по тому же предмету» — формирует у вчерашних школьников ощущение, что поступление в вуз — это «бесконечное прохождение фильтров».

Если инициативу примут, то часть региональных вузов, вероятно, перейдет на отбор только по ЕГЭ, говорится в статье. При этом крупные университеты могут сохранить ДВИ на направлениях, где требуется проверка специальных навыков.

Накануне глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что почти 10 тысяч российских школьников набрали на ЕГЭ по сто баллов, тем самым продемонстрировав рост качества образования в стране.

Ранее в Госдуме предложили отменить ЕГЭ.