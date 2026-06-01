«Пора заканчивать!» В Госдуме предложили отменить ЕГЭ

Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.Ru» призвал заменить ЕГЭ справедливой и понятной системой итоговой аттестации, которая учитывает реальные способности школьников, а не финансовые возможности родителей и траты на репетиторов. По его словам, задания экзамена не соответствуют школьной программе, а дети не справляются с напряжением.

«СМИ сообщают о двукратном росте спроса на пособия для подготовки к ОГЭ. Самое печальное, что в школьной среде спрос более чем в полтора раза вырос и на товары, которые помогают концентрироваться или справляться со стрессом. Это говорит о чрезмерной психологической нагрузке детей перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ. Своими силами с напряжением они уже не справляются, вот и прибегают к помощи разных суррогатов. Вот мне интересно — как долго наше российское Министерство просвещения будут мучать школьников единым госэкзаменом? Вроде родителям и выпускникам обещали, что вопросы ЕГЭ будут соответствовать школьной программе, но ничего не меняется, и родителям приходится тратить время, нервы и сотни тысяч на репетиторов. А школьникам все вечера проводить за уроками и учебниками, потому что без допподготовки ЕГЭ не сдашь. Только вдумайтесь: всего четыре предмета. По каждому надо заниматься с репетитором раза три в неделю. А еще есть масса внеурочных и школьных задай, и получается, что одиннадцатиклассникам не то, что отдыхать — спать некогда», – сказал он.

Миронов подчеркнул, что девятиклассники вынуждены сдавать не только ОГЭ, но и вступительные экзамены в старшую школу.

«Не лучше ситуация у выпускников 9-х классов, потому что ОГЭ — это одно, а вступительные экзамены в 10-й класс — совсем другая история. Они уже появились во многих школах, задания гораздо сложнее, чем на ОГЭ, и самое печальное, что результаты хваленого ОГЭ не влияют на зачисление в 10-й класс. Для обучения в старшей школе дети должны хорошо сдать вступительные экзамены. Если набрал нужный балл — в профильный класс с углубленным изучением предметов не берут, идешь в «обычный» общеобразовательный класс, а значит в старшей школе родителям придется еще больше денег отдавать репетиторам», — добавил он.

Парламентарий отметил, что система аттестации должна быть понятной и справедливой.

«С перегрузом на семьи пора заканчивать! Государство должно защищать их право на доступное образование и отдых. И позиция «Справедливой России» неизменна: ЕГЭ надо отменять, стране нужна другая система итоговой аттестации. Справедливая, понятная, где учитываются реальные способности школьников, а не финансовые возможности родителей и их огромные траты на репетиторов», — заключил он.

1 июня министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что первый день основного периода ЕГЭ-2026 прошел организованно и без сбоев. По данным ведомства, в текущем году ЕГЭ сдают почти 750 тысяч школьников, из них 663 тысячи выпускники этого года.

