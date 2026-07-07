В Москве арестовали иностранца, который домогался школьника в автобусе

В Москве поймали иностранца, пристававшего к несовершеннолетнему в транспорте

Иностранца отправили под стражу за домогательства в отношении ребенка в Москве. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в одном из автобусов. Во время движения мужчина 1982 года рождения заметил, что в салоне мало людей. Пользуясь этим, он стал приставать к несовершеннолетнему. Возраст пострадавшего и другие детали не уточняются.

Вскоре иностранца задержали. В его отношении возбудили дело по статье об иных насильственных действиях сексуального характера.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Следователи полагают, что обвиняемый мог совершать и другие подобные преступления.

До этого в Москве задержали другого иностранца, который также совершал действия сексуального характера в автобусе. Находясь в салоне, он напал на девушку и стал приставать. В беседе с правоохранителями мужчина не признал вину.

Ранее сообщалось, что в Волгограде мигрант приставал к школьнику на глазах у родителей.