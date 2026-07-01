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Общество

В Волгограде мигрант приставал к школьнику на глазах у родителей

В Волгограде будут судить мигранта, который приставал к мальчику на улице
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

В Волгограде перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в домогательствах в отношении мальчика. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в день инцидента мальчик, возраст которого не уточняется, был во дворе с родителями. В какой-то момент к нему подбежал мужчина, с которым тот никогда не общался.

«Воспользовавшись моментом, фигурант совершил противоправные действия против половой неприкосновенности ребенка», - сообщается в публикации.

Отец мальчика заметил это и пытался остановить незнакомца, но тот смог сбежать. Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что он приехал в Волгоград из другой страны летом прошлого года.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Москве мужчину отправили под суд за приставания к 17-летней девушке в одном из местных кафе.Школьница испугалась, выбежала из помещения и рассказала знакомым. В результате его приговорили к десяти годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о случае надругательства мужчины над школьницей в подъезде в Крыму.

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