В Москве мигрант надругался над пассажиркой автобуса

В Москве будут судить мужчину, пристававшего к девушке в автобусе

В Москве в суд передано дело иностранца, который домогался пассажирки автобуса, обвиняемому грозит до шести лет колонии. Об этом сообщает столичный СК.

По данным следствия, инцидент произошел 25 февраля 2026 года в салоне автобуса, следовавшего по улице Рябиновая в Москве. Фигурант напал на девушку и приставал к ней. Подозреваемого задержали, им оказался иностранный гражданин.

На допросах обвиняемый не признал свою вину, но его действия попали на записи камер видеонаблюдения. Материалы расследования уголовного дела переданы в суд для рассмотрения, мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.

