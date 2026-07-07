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Общество

Россияне рассказали, почему не решаются на перепланировку квартиры

В России каждый второй житель мечтает о перепланировке квартиры
Andy Dean Photography/Shutterstock/FOTODOM

В России практически каждый второй житель мечтает о перепланировке своей квартиры – об этом сообщили 49% участников соответствующего опроса. В то же время на такой шаг мало кто решается в силу различных причин, передает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования ГК «Гранель».

«Именно поэтому сегодня растет спрос на квартиры с продуманными и функциональными планировочными решениями, которые позволяют комфортно жить без необходимости в дальнейших согласованиях и сложностей с изменением пространства», — подчеркнула директор департамента аналитики ГК «Гранель» Виктория Корчинская.

Опрос показал, что решились на перепланировку только 7% респондентов. Остальные называют разные причины для отказа от этого шага. Так, 35% опрошенных назвали главной проблемой слишком большую стоимость таких работ. На сложность согласований сослались 30% респондентов, а 23% сообщили, что им мешают техограничения дома.

Кроме того, препятствиями на пути к перепланировке для многих стали такие факторы, как боязнь слишком долгого ремонта, нехватка времени и несогласие других членов семьи.

До этого руководитель отдела коммерческого продукта девелопера СК10 Сергей Кистерев объяснил, что при согласовании перепланировки квартиры можно пойти двумя путями. Первый и самый правильный — согласование до начала работ. В данном случае необходимо разработать проект, получить техническое заключение и одобрение от Жилищной инспекции, оформить акт завершения работ.

Второй путь — легализация уже выполненного ремонта. Этот путь на порядок сложнее и зачастую требует обращения в суд, но возможен, если перепланировка соответствует всем нормам. Эксперт подчеркнул, что если перепланировка неизбежна, не стоит совершать необдуманных решений и действовать по конкретному алгоритму.

Россиянам ранее сообщили, какими последствиями грозит незаконная перепланировка.

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