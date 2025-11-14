Россиянам рассказали, какими последствиями грозит незаконная перепланировка

Незаконная перепланировка может обернуться для владельца штрафом и даже продажей жилья с торгов. Об этом в интервью РИАМО предупредил руководитель отдела коммерческого продукта девелопера СК10 Сергей Кистеров.

К примеру, если собственник решит снести стену без согласования с Жилищной инспекцией или органом местного самоуправления, ему будет выписан штраф и выдано предписание вернуть квартиру в исходное состояние. Если его проигнорировать, жилье могут выставить на торги, пояснил эксперт.

Еще одна проблема, по его словам, связана с распоряжением недвижимостью.

«Квартиру с незаконной перепланировкой практически невозможно продать, заложить в банке или застраховать, так как данные в ЕГРН не будут соответствовать действительности. Наконец, самое опасное — угроза безопасности. Если были повреждены несущие конструкции, последствия могут быть катастрофическими для всего здания», — подчеркнул Кистеров.

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого предупреждал, что в установке дополнительной двери в тамбуре без согласования с жильцами и контролирующими органами могут усмотреть административное нарушение.

Он пояснил, что такие действия приравниваются к самовольной перепланировке общедомового имущества.

Ранее в Госдуме назвали основания для выселения из квартиры.