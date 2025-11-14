На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какими последствиями грозит незаконная перепланировка

Эксперт по недвижимости Кистеров: незаконная перепланировка грозит штрафом
true
true
true
close
Shutterstock

Незаконная перепланировка может обернуться для владельца штрафом и даже продажей жилья с торгов. Об этом в интервью РИАМО предупредил руководитель отдела коммерческого продукта девелопера СК10 Сергей Кистеров.

К примеру, если собственник решит снести стену без согласования с Жилищной инспекцией или органом местного самоуправления, ему будет выписан штраф и выдано предписание вернуть квартиру в исходное состояние. Если его проигнорировать, жилье могут выставить на торги, пояснил эксперт.

Еще одна проблема, по его словам, связана с распоряжением недвижимостью.

«Квартиру с незаконной перепланировкой практически невозможно продать, заложить в банке или застраховать, так как данные в ЕГРН не будут соответствовать действительности. Наконец, самое опасное — угроза безопасности. Если были повреждены несущие конструкции, последствия могут быть катастрофическими для всего здания», — подчеркнул Кистеров.

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь до этого предупреждал, что в установке дополнительной двери в тамбуре без согласования с жильцами и контролирующими органами могут усмотреть административное нарушение.

Он пояснил, что такие действия приравниваются к самовольной перепланировке общедомового имущества.

Ранее в Госдуме назвали основания для выселения из квартиры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами