Эксперт рассказал, как сделать перепланировку в квартире законной

Эксперт по недвижимости Кистеров: перепланировка требует одобрения жилинспекции
true
true
true
close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

При согласовании перепланировки квартиры можно пойти двумя путями. Первый и самый правильный — согласование до начала работ. В данном случае необходимо разработать проект, получить техническое заключение и одобрение от Жилищной инспекции, оформить акт завершения работ. Об этом в интервью РИАМО рассказал руководитель отдела коммерческого продукта девелопера СК10 Сергей Кистеров.

«Второй путь — легализация уже выполненного ремонта. Этот путь на порядок сложнее и зачастую требует обращения в суд, но возможен, если перепланировка соответствует всем нормам», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что если перепланировка неизбежна, не стоит совершать необдуманных решений и действовать по конкретному алгоритму.

До этого Кистеров предупреждал, что незаконная перепланировка может обернуться для владельца штрафом и даже продажей жилья с торгов.

К примеру, если собственник решит снести стену без согласования с Жилищной инспекцией или органом местного самоуправления, ему будет выписан штраф и выдано предписание вернуть квартиру в исходное состояние. Если его проигнорировать, жилье могут выставить на торги, пояснил специалист.

Ранее россиянам рассказали, какие штрафы можно получить, даже не выходя из дома.

