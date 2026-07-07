В российском регионе более 200 пар поженятся в День семьи, любви и верности

В Подмосковье в День семьи, любви и верности решили пожениться более 200 пар

В Московской области более 200 пар выбрали датой для своей свадьбы праздник – День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Об этом 360.ru сообщает со ссылкой на данные Минсоцразвития региона.

Наиболее востребованными в праздничную дату оказались отделы ЗАГС в Мытищах, Наро-Фоминске, Люберцах и Долгопрудном. Причем большинство пар выбрали церемонию в учреждениях, а на неторжественные регистрации – пришлось только 5% от общего числа заявлений.

Отмечается также, что у жителей растет спрос на выездные регистрации. Так, в этом году многие пары выбрали возможность пожениться в парках, музеях, ДК. На такие церемонии пришлось 10% заявлений, что на 4% больше, чем в прошлом году.

Напомним, сейчас в России каждый год 8 июля отмечают День семьи, любви и верности – праздник, получивший официальный статус в 2022 году по указу президента. Праздник посвящен узам брака и истории двух русских святых — Петра и Февронии, чья любовь стала символом преданности. Подробнее об истории любви муромского князя и простой девушки и о традициях современного праздника – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ОП предложили сделать День семьи, любви и верности выходным по всей России.