Москвичка заставила девочку встать на колени и целовать ей ноги

В Москве местные жителя заметили женщину, которая унизила ребенка прямо во дворе. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на северо-востоке города, в районе Алтуфьево. На кадрах с места видно, как женщина держит в одной руке велосипед, другой – ребенка за локоть.

Остановившись, она отпускает девочку, и так падает на колени. Какое-то время школьница что-то говорит женщине, затем начинает целовать ей ноги. После поцелуя руки агрессорша возвращает ребенку велосипед. Все это происходит на глазах у другого несовершеннолетнего.

Местные жители обратились в полицию.

До этого в Первоуральске подростки толпой напали на юношу, который обежал девочку. Несовершеннолетнего заставили встать на колени и пинали. При этом на лице пострадавшего видна кровь. Между школьниками происходит перепалка, после которой юноша получает еще один удар по лицу.

Полицейские организовали проверку по факту произошедшего.

Ранее в Петербурге подростки заставили школьника извиняться на коленях и целовать им ноги.