В Москве арестован экс-советника главы Красносельского округа

Замоскворецкий суд Москвы арестовал бывшего советника главы Красносельского округа столицы Кирилла Суворова по обвинению в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По предварительным данным, дело связано с тем, что он выкладывал на своем YouTube-канал антивоенную аналитику и записывал стихи против российской военной операции на Украине.

В 2022 году Суворов был несколько раз арестован за публикации в соцсетях. Его обвиняли в демонстрации экстремистской символики, дискредитации армии и разжигании вражды. После освобождения мужчина удалил почти все свои аккаунты, отмечает канал.

24 июня Замоскворецкий суд приговорил зампреда партии «Яблоко», экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова к 7 годам колонии по обвинению в распространении фейков о ВС РФ. По версии следствия, в апреле 2022 года политик выложил в своем Telegram-канале два поста, в том числе о Буче, тем самым распространив заведомо ложную информацию.

Ранее журналистке дали 1,5 года принудительных работ по обвинению в фейках.