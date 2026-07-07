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Врач рассказала, как обнаружить опасные остановки дыхания во сне

Врач Завалко: исследования помогут обнаружить опасные остановки дыхания во сне
Shutterstock

Специальные инструментальные исследования помогут определить наличие опасных остановок дыхания во сне. Об этом Pravda.Ru рассказала врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко.

Она уточнила, что диагноз помогают поставить полисомнография или кардиореспираторный мониторинг. По ее словам, попытка самодиагностики с помощью непрофессиональных девайсов часто оказывается недостаточно информативной.

Врач также призвала различать кратковременные физиологические паузы, свойственные работе организма, и патологические состояния. Одним из главных симптомов апноэ она назвала выраженную дневную сонливость и отсутствие полноценного восстановления после ночного отдыха.

«Частый симптом остановок дыхания во сне — сильный, громкий храп. Не любой храп говорит об остановках, он может быть и сам по себе. Однако у 90% пациентов с остановками дыхания такой храп присутствует. Особенно показательно, если храп очень громкий, слышен через закрытую дверь и прерывается на остановках дыхания», — пояснила Завалко.

Сомнолог добавила, что синдром обструктивного апноэ требует профессионального лечения.

Доктор биологических наук, сомнолог Владимир Ковальзон до этого говорил, что апноэ является самым частым заболеванием, связанным со сном. По его словам, это нарушение дыхания во сне, связанное с одышкой, избыточным весом, перееданием, курением и алкоголем. Болезнь требует лечения специальным прибором, кроме этого, нужно сбрасывать вес.

Ранее в кишечнике обнаружили скрытый триггер опасного для сердца нарушения сна.

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