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Врач назвал самую частую болезнь, связанную со сном

Врач Ковальзон: апноэ является самой частой болезнью, связанной со сном
Shutterstock

Апноэ является самым частым заболеванием, связанным со сном. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил доктор биологических наук, сомнолог Владимир Ковальзон.

«Это нарушение дыхания во сне, связанное с одышкой, избыточным весом, перееданием, курением и алкоголем. Болезнь требует лечения специальным прибором, кроме этого, нужно сбрасывать вес. Апноэ очень опасно, потому что может привести к инсульту», — предупредил специалист.

По его словам, если человек днем регулярно чувствует сонливость, пора бить тревогу.

Недавно исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили молекулярный механизм, связывающий синдром обструктивного апноэ сна с повышенным риском атеросклероза. Центральную роль в этом процессе играет рецептор фарнезоида X (FXR) — ядерный рецептор желчных кислот, регулирующий липидный обмен и воспалительные реакции в кишечнике.

Ранее врач предупредил о риске инфаркта из-за резкого подъема по будильнику.

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