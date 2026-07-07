Врач рассказала о полезных свойствах кофе и цикория

Кофе невозможно заменить на цикорий, так как это абсолютно разные растения, из которых делаются разные напитки. Их влияние на организм ничем не схоже, причем и кофе, и цикорий по-своему полезны при умеренном потреблении, рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, единственное, в чем схожи напитки – это вкус. Однако важно, что в цикории нет кофеина, поэтому его действие на организм не имеет ничего общего с кофе. В то же время этот напиток богат другими полезными веществами, включая растворимые пищевые волокна — инулин.

«Он благотворно влияет на нашу микрофлору кишечника, улучшает ее разнообразие, — пояснила врач. — И таким образом, ну как бы мы получаем дополнительную пользу».

Что касается кофе, то за счет кофеина он кратковременно повышает работоспособность, бодрит, но в то же время увеличивает частоту сердечного сокращения и артериальное давление, что может быть вредным. На этом фоне с особой осторожностью к кофе следует относиться гипертоникам и тем, кто страдает от нарушения ритма сердца – им как раз целесообразнее вместо кофе выбрать цикорий, заключила Игнатикова.

До этого врач-диетолог, к.м.н., эксперт телеканала «Доктор» Дарья Русакова предупредила, что от употребления цикория следует отказаться людям с гипотонией, а также пациентам с аллергией на березу и на некоторые овощи. Специалист объяснила, что цикорий относится к семейству «астровых», поэтому к нему с осторожностью нужно относиться людям с аллергической реакцией на березу, амброзию, а также на некоторые овощи, такие как помидоры и кабачки. Что касается гипотоников, то цикорий опасен тем, что может значительно снизить давление у людей, у которых изначально оно низкое.

Ранее врач объяснила, как правильно выбрать цикорий.