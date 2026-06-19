Диетолог рассказала, кому нельзя пить цикорий

От употребления цикория следует отказаться людям с гипотонией, а также пациентам с аллергией на березу и на некоторые овощи. Об этом kp.ru рассказала врач-диетолог, к.м.н., эксперт телеканала «Доктор» Дарья Русакова.

Специалист объяснила, что цикорий относится к семейству «астровых», поэтому к нему с осторожностью нужно относиться людям с аллергической реакцией на березу, амброзию, а также на некоторые овощи, такие как помидоры и кабачки.

По словам диетолога, цикорий не следует употреблять и пациентам с гипотонией.

«Если пить его много, это может значительно снизить давление у людей, у которых изначально оно низкое. Поэтому внимательно измеряйте и подбирайте дозировку самостоятельно», — предупредила она.

Врач также добавила, что при употреблении большого количества цикория следует пить достаточно воды. В противном случае есть риск столкнуться с появлением конкрементов в почках.

Диетолог Антон Поляков до этого предупреждал, что кофе с добавлением сиропа не следует употреблять людям, которые страдают лишним весом, ожирением и сахарным диабетом. Кроме того, по его словам, быстрые сахара нередко переходят в запасы жира, что повышает нагрузку на печень.

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