Врач объяснила, как правильно выбрать цикорий

Диетолог Русакова: при выборе цикория нужно обращать внимание на упаковку

При выборе цикория важно обращать внимание на его упаковку и состав. Об этом kp.ru сообщила врач-диетолог, к.м.н., эксперт телеканала «Доктор» Дарья Русакова.

По словам специалиста, следует покупать цикорий только в целой упаковке, поскольку корень имеет свойство впитывать вещества из окружающей среды.

Диетолог также призвала отдавать предпочтение натуральном обжаренному цикорию, поскольку только в таком случае в нем сохраняется инулин. При этом составе продукта на должно быть сахара, ароматизаторов и различных добавок. .

«Цикорий — хорошая альтернатива лишь для конкретных случаев: при диабете, запорах или индивидуальной непереносимости кофеина. Но и там важно соблюдать меру. Больше трех чашек в день — уже риск для почек и давления», — добавила эксперт.

Гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова до этого говорила, что безопасная суточная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет до 400 мг. Это примерно 3-4 чашки фильтр-кофе или 4-5 порций эспрессо. По ее словам, превышение этой границы повышает риск нарушений сердечного ритма, тревожности, бессонницы и проблем с пищеварением.

Ранее диетолог рассказала, кому нельзя пить цикорий.