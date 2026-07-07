В Петербурге локализовали крупный пожар в двух ангарах

МЧС: в Петербурге локализовали пожар в двух ангарах на 2 тыс. кв. метров

Крупный пожар в двух ангарах в Санкт-Петербурге локализован. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

По данным ведомства, в 08:44 пожар был локализован. После этого ранг сложности возгорания был снижен с третьего до второго.

Площадь пожара составил 2 тыс. квадратных метров. По информации МЧС, сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Крупный пожар произошел сначала в одном ангаре во Фрунзенском районе. В ликвидации возгорания задействованы 39 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

На днях спасатели потушили масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе. Изначально огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров, позднее площадь увеличилась до 5 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло из-за разгерметизации баллона с газом. По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее сообщалось о возгорании склада в Красноярске площадью 1,5 тысячи квадратных метров.