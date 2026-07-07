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Россиянам объяснили, какие права дает дачнику садовая книжка

Член ОП Машаров: садовая книжка не дает право на владение участком
Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

В садовой книжке указывается информация о владельце, за которым закреплен дачный участок, а также проставляются отметки о внесении членских взносов СНТ. В то же время этот документ не дает права распоряжаться имуществом – например, дарить, завещать или продавать участок и садовый домик, рассказал RT член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Он пояснил, что присоединение дачника к СНТ обычно сопровождается оформлением садовой книжки в течение трех месяцев, которая в будущем дает право на участие в собраниях, голосовании по важным вопросам и так далее. В то же время нельзя считать этот документ правоподтверждающим, подчеркнул Машаров. Владея садовой книжкой, дачник не может менять, продавать и завещать участок.

«В настоящее время ещё встречаются случаи, когда дачник продаёт свой участок с домиком имея на руках только членскую книжку. Но такая сделка несёт серьёзные юридические последствия для покупателя, так как оформить в будущем право собственности будет проблематично», — предупредил специалист.

По его словам, при желании владельца участка совершить какую-то сделку, включая продажу, необходимо сначала оформить право собственности. Сегодня это достаточно простая процедура, которая проводится по программе «дачной амнистии», заключил Машаров.

До этого эксперт Народного фронта Татьяна Миронова рассказала, что делать, если сосед пытается занять часть территории дачного участка с помощью растений или грядок. По ее словам, нужно в первую очередь зафиксировать этот факт. Границы участка следует проверить в выписке из ЕГРН, а с помощью кадастрового инженера подтвердить их. Она посоветовала пригласить соседа на процедуру подтверждения границ участка, попытавшись договориться с ним и решить вопрос мирно. Если спор не удалось разрешить, то далее дачнику, права которого нарушаются, нужно обратиться в местное управление Росреестра с заявлением о проверке.

Ранее дачникам напомнили о допустимом уровне шума.

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