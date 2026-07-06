Дачникам напомнили о допустимом уровне шума

Нормы допустимого уровня шума действуют не только в многоквартирных домах, но и на дачных участках. Об этом в беседе с изданием RT заявил правозащитник и преподаватель Университета «Синергия» Антон Палюлин.

Хотя конкретные значения уровня шума в децибелах не закреплены законодательно, они регламентированы санитарными правилами, применимыми к жилым помещениям и прилегающим территориям. Ранее, ввиду неопределенного правового статуса садовых товариществ, существовал законодательный пробел, который позволял игнорировать установленные нормы шума. Как отметил юрист, доводы противников применения правил часто сводились к тому, что дачи используются исключительно для временного отдыха.

Ситуация изменилась с введением Федерального закона № 217-ФЗ в 2017 году. Данный закон расширил понятие назначения садового участка, включив в него не только занятие огородничеством, но и организацию досуга граждан. В результате, на дачные территории стали распространяться и санитарные нормы, касающиеся уровня шума.

Согласно действующим санитарным нормам и правилам (СанПиН 1.2.3685-21), с 7:00 до 23:00 допустимый уровень шума на территории жилой застройки не должен превышать 70 децибел. В ночное время, с 21:00 до 8:00, этот показатель снижается до 60 децибел. Также предусмотрен «тихий час» ежедневно с 13:00 до 15:00. Региональные власти имеют право устанавливать дополнительные ограничения на проведение шумных строительных работ в выходные дни. Палюлин рекомендует, если профилактические беседы с участковым не приносят результата, обращаться в судебные инстанции, ссылаясь на статью 304 Гражданского кодекса РФ. Кроме того, он добавил, что от шумного соседа возможно взыскание компенсации за моральный вред.

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