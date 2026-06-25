Дачникам рассказали, что делать при попытке соседа занять часть земли

При попытке соседа занять часть территории дачного участка с помощью растений или грядок нужно в первую очередь зафиксировать этот факт. Границы участка следует проверить в выписке из ЕГРН, а с помощью кадастрового инженера подтвердить их, рассказала в беседе с RT эксперт Народного фронта Татьяна Миронова.

Она посоветовала пригласить соседа на процедуру подтверждения границ участка, попытавшись договориться с ним и решить вопрос мирно.

«Иногда люди просто не знают, что используют чужую территорию, — пояснила Миронова. — Такое бывает в старых СНТ, где разделение на участки проводилось очень давно и границы со временем немного сместились».

Если спор не удалось разрешить, то далее дачнику, права которого нарушаются, нужно обратиться в местное управление Росреестра с заявлением о проверке. При подтверждении нарушения соседа обяжут устранить его, отметила эксперт. Кроме того, за занятие чужого участка может грозить штраф в размере 1-1,5% кадастровой стоимости занятой земли, не ниже 5 тыс. рублей.

В случаях, когда и на уровне административной ответственности проблема не решается, нужно подать иск в суд, заключила Миронова.

До этого юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев предупредил, что у должников по кредитам в некоторых случаях могут изъять дачу – соответствующий механизм предусмотрен через судебных приставов, к которым может обратиться банк. В данном вопросе всё зависит от того, является ли дом на даче единственным местом проживания гражданина или нет. Во втором случае может быть запущен процесс изъятия — он стартует с подачи иска в суд со стороны банка, после чего разбирательство передаётся под ответственность судебных приставов.

Россиянам ранее объяснили, кто должен отвечать за содержание дорог в СНТ.