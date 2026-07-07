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Общество

СМИ: кабмин поддержал отправку солдат-срочников на службу в пожарные части МЧС

«Ведомости»: кабмин поддержал проект об отправке срочников на службу в МЧС
Alexey Pavlishak/Reuters

Правительство России поддержало законопроект, который позволит направлять срочников на службу в пожарные части МЧС. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Согласно документу, срочники будут тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы. Проект также расширяет полномочия воинских подразделений Федеральной пожарной службы (ФПС) МЧС, где и будут служить срочники, на населенные пункты и организации. Раньше пожарные и спасатели этих подразделений могли работать только на закрытых территориях, особо важных и режимных объектах.

За счет укомплектования подразделений МЧС солдатами-срочниками планируется снизить имеющийся дефицит личного состава, заявил газете заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции нижней палаты парламента Анатолий Выборный.

Проект закона был внесен в Госдуму в апреле и пока не рассматривался в первом чтении.

В марте «Известия» писали, что срочников уже в этом году могут отправить на службу в МЧС.

Ранее Куренков заявил, что на службу в МЧС будут ежегодно направлять до 5000 срочников.

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