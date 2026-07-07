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Общество

Российские туристы стали чаще выбирать Занзибар

АТОР: спрос на туры на Занзибар среди россиян вырос в 2-3,5 раза
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

После запуска прямых рейсов из Москвы на Занзибар спрос на туры на остров среди россиян резко возрос. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным ассоциации, количество бронирований увеличилось в 2-3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что именно регулярность рейсов и относительно небольшое время в пути сделали остров более привлекательным для российских туристов. Рейсы выполняются три раза в неделю, а перелет занимает около 12 часов. В АТОР добавили, что туристы чаще всего выбирают север острова — районы Нунгви и Кендва, где почти нет сильных отливов.

Отмечается, что уже есть бронирования вплоть до февраля 2027 года, однако направление остается относительно дорогим. Туры с прямым перелетом во второй половине июля стоят от 190 тыс. рублей на двоих, пояснили в АТОР.

В среднесрочной перспективе спрос на туры на Занзибар за счет открытия прямого авиасообщения может вырасти на 30-40%, полагают в ассоциации.

В конце мая стало известно, что Росавиация выдала танзанийской авиакомпании Air Tanzania разрешение на полеты по маршруту Дар-эс-Салам — Москва — Занзибар. Как сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин, рейсы из Внуково стартовали 2 июля и будут выполняться трижды в неделю на Boeing 787 Dreamliner.

В АТОР пояснили, что переговоры о допуске перевозчика заняли около полугода. До этого единственным вариантом перелета были стыковки через Катар, ОАЭ или Турцию.

Ранее эксперт объяснила потерю интереса российских туристов к Шенгену.

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