Росавиация разрешила одной авиакомпании прямые перелеты между РФ и Танзанией

Росавиация выдала танзанийской авиакомпании Air Tanzania разрешение на полеты по маршруту Дар-эс-Салам — МоскваЗанзибар. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, предварительно перелеты из московского аэропорта Внуково стартуют 2 июля и будут осуществляться трижды в неделю на Boeing 787 Dreamliner. Первый рейс состоится, если наберется минимальная загрузка, добавил министр.

Никитин уточнил, что заявка от танзанийского национального перевозчика была оперативно проработана и разрешение уже направлено в компанию. Он особо подчеркнул, что в прошлом Air Tanzania полеты в Россию не выполняла.

Решению предшествовали межгосударственные консультации с участием Минтранса. Никитин поблагодарил танзанийскую сторону за конструктивный диалог и тесное сотрудничество.

Как поясняет Ассоциация туроператоров России (АТОР), переговоры о допуске танзанийской авиакомпании заняли около полугода. Теперь ей предстоит получить слоты в аэропорту Домодедово, который, по данным из открытых источников, рассматривается в качестве базового для перевозчика в Москве.

О планах начать полеты в РФ Air Tanzania объявила еще в сентябре 2024 года на полях Восточного экономического форума. Тогда гендиректор компании Ладислаус Матинди анонсировал рейсы на Занзибар, но позже направление сменили на Дар-эс-Салам — крупнейший город страны и ее главные деловые ворота.

Эксперты туристического рынка, опрошенные АТОР, считают это решение стратегическим: прямой рейс открывает российским путешественникам удобный доступ на Занзибар со стыковочным перелетом внутри страны и к сафари-паркам Танзании.

Долгое время единственным вариантом перелета были стыковки через Катар, ОАЭ или Турцию. Air Tanzania располагает парком Boeing 787 Dreamliner, на которых можно выполнять беспосадочные перелеты на данном маршруте.

Ранее Россия и Танзания договорились о запуске прямого авиасообщения.

 
