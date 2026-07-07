На Алтае расторгли брак пропавшего участника СВО с «черной вдовой»

На Алтае суд расторг брак пропавшего без вести бойца СВО по требованию матери

Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На Алтае признали недействительным брак участника СВО с незнакомкой. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, женщина из Омска расписалась с мужчиной, который отправился в зону спецоперации. При этом сама россиянка не планировала создавать с ним семью.

В апреле 2026-го года бойца признали пропавшим без вести. Мать мужчины обратилась в прокуратуру.

«Прокурор города в суд направил исковое заявление о признании брака недействительным», – сообщается в публикации.

Суд удовлетворил требования представителя ведомства. Успела ли к этому моменту бывшая жена получить выплаты, не уточняется.

До этого медсестра при военном госпитале пять раз выходила замуж за участников СВО с серьезными травмами. Женщина понимала, что ждет бойцов, но все равно регистрировала браки ради выплат, которые полагаются семьям пострадавших по закону.

Когда о схеме стало известно, сотрудницу отстранили от рабочего процесса.

Ранее ижевские чиновники отказали раненому бойцу СВО в выплате.