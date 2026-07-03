Ижевские чиновники отказали раненому бойцу СВО в выплате

В Ижевске участнику спецоперации пришлось добиваться соцвыплат через суд. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, мужчина получил серьезную травму во время службы. Он подал документы на выплаты, которые ему положены по закону, но чиновники отказали, так как срок подачи заявления истек. При этом он уже какое-то время лечился, а медики не выдали справку своевременно, поэтому и подать документы он не смог.

После отказа боец обратился в прокуратуру. Специалисты организовали проверку обоснованности такого решения.

В результате суд обязал ответственные структуры выплатить мужчине материальную помощь в размере 500 тысяч рублей.

До этого подобный случай произошел в Хабаровском крае. Участник СВО также хотел получить выплату за ранение, но ему отказали из-за отсутствия документов, которые подтверждали бы факт проживания в регионе.

Как выяснили прокуроры, у мужчины какое-то время была временная прописка в регионе, но ее срок истек. Помимо этого, он служил в местной части. По решению суда бойцу выплатили деньги.

Ранее сообщалось, что нижегородский боец СВО выиграл суд против местных чиновников.