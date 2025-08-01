Медсестра пять раз выходила замуж за тяжелораненых бойцов СВО ради выплат

Военкор Алехин: медсестра пять раз выходила замуж за бойцов СВО ради выплат

Женщина, работавшая при военном госпитале, заключила браки с пятью тяжелоранеными участниками СВО незадолго до их гибели с целью получения компенсационных выплат. Об этом заявил журналист Роман Алехин в интервью изданию aif.ru.

По его информации, медсестра целенаправленно выбирала пациентов с неблагоприятным прогнозом. После смерти военнослужащих она получала государственные выплаты, положенные семьям погибших. При выявлении схемы женщину отстранили от работы в медучреждении.

Журналист также отметил психологические сложности реабилитации бойцов после ранений, которые могут влиять на принятие решений о браке.

8 апреля российская общественница Анастасия Кашеварова заявила, что жены участников специальной военной операции жалуются на проблемы из-за любовниц военных.

В марте в России зафиксировали всплеск разводов на почве посттравматического синдрома среди ветеранов боевых действий спецоперации.

Ранее россиянин женился на сослуживице, с которой вместе участвовал в СВО.