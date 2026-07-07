Власти высказались о судьбе экипажа пропавшего в Приморье вертолета Robinson

МЧС: люди из пропавшего вертолета в Приморье могут быть живы

Пилот и летчик-наблюдатель пропавшего в Приморье вертолета могут быть живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра по делам ГОЧС Приморского края Александра Златкина.

По его словам, отсутствие сигналов со спутниковых телефонов экипажа не говорит о том, что люди не выжили — они могут быть травмированы. Исключать такую возможность пока преждевременно, считает чиновник.

Златкин пояснил, что для выхода на связь с помощью спутникового оборудования необходимо находиться на возвышенности, что в условиях гористой местности может быть затруднительно. Министр также подчеркнул, что поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока вертолет не будет обнаружен.

21 июня вертолет R-44 Robinson перестал выходить на связь во время полета из поселка Терней в Единку в Приморском крае. На борту находились два человека. Транспортное средство занималось лесоавиационными работами. За время поисков авиация обследовала свыше 8 тыс. квадратных километров территории. В операции участвуют вертолеты Ми-8, спасатели МЧС, специалисты авиалесоохраны и кинологические расчеты, однако работу усложняет труднодоступная гористая местность.

Ранее власти Приморского края предположили, что пропавший вертолет мог упасть в море.