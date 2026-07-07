Россиянам рассказали о неожиданной пользе поцелуев

Поцелуи могут принести пользу для здоровья, в том числе нормализовать артериальное давление и укрепить иммунитет. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, это своеобразный эволюционный механизм, который помогает бороться с различными инфекциями, так как при обмене микробами активируются защитные силы организма и вырабатываются антитела. Помимо этого, в слюне есть биологически активные вещества, например лизоцим, которые борются с микробами.

«Еще благоприятное воздействие происходит на сердечно-сосудистую систему. Во время поцелуя возникает приятное волнение, учащается сердцебиение, кровь начинает активнее бежать, в результате чего улучшается кровоснабжение всех органов. При этом артерии расслабляются, снимается сосудистый спазм, что способствует нормализации артериального давления», – пояснила Чернышова.

Врач добавила, что, согласно исследованию, этот процесс снижает выработку гистамина и уменьшает проявление аллергических реакций. Он также благоприятно действует на психологическое состояние человека, его гормональный фон и в целом здоровье.

Клинический психолог Марианна Абравитова до этого говорила, что поцелуи положительно действуют на психику и могут помочь справиться с хронической низкоуровневой тревожностью и повысить самооценку.

Ранее врач раскрыл симптомы болезни поцелуев.