Врач раскрыл симптомы болезни поцелуев

Мононуклеоз, известный как «болезнь поцелуев», начинается с повышения температуры до 37,5°C. Также возможны боль в горле, увеличение миндалин и образование на них гнойного налета. Об этом в интервью «Москве 24» сообщил заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов, комментируя новость о том, что поколение российских зумеров стало чаще заражаться этим заболеванием.

При тяжелом течении, по его словам, температура может достигать 40°C, развивается выраженная интоксикация, ломота в теле и боли в суставах.

«Передается вирус преимущественно воздушно-капельным путем — например, при тесном общении с зараженным или нахождении в душном помещении. В ряде случаев возможен контактно-бытовой механизм, главным образом через слюну», — объяснил специалист.

При этом он назвал информацию о резком увеличении заболеваемости преувеличенной. Мононуклеоз, отметил врач, — давно известное инфекционное заболевание, которое может протекать по-разному.

По данным источника Telegram-канала SHOT, в России сейчас регистрируется 40–80 случаев заболевания мононуклеозом на 100 тысяч человек. И если раньше диагноз ставили детям от четырех--пяти лет, то теперь инфекцию выявляют у школьников и студентов 15–24 лет.

Инфекционный мононуклеоз называют «болезнью поцелуев» из-за возбудителя — вируса Эпштейна-Барр, который передается преимущественно через слюну во время поцелуев. Дети в садиках заражаются, потому что берут в рот грязные игрушки и другие предметы.

