Россиянам рассказали о пользе поцелуев для психики

Психолог Абравитова: поцелуи помогают справиться с тревожностью
Поцелуи положительно действуют на психику и могут помочь справиться с хронической низкоуровневой тревожностью и повысить самооценку. Об этом «Москве 24» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

«В кровь выбрасывается настоящий биохимический коктейль из гормонов счастья: дофамина, играющего ключевую роль в регуляции мотивации и удовольствия, серотонина, способного успокаивать и снижать уровень беспокойства из-за навязчивых мыслей, а также окситоцина, отвечающего за привязанность и чувство безопасности», — отметила эксперт.

По ее словам, во время этого процесса также снижается уровень кортизола – гормона стресса, что помогает справиться с тревожностью. Он также стимулирует блуждающий нерв, что переключает нервную систему из режима «бей, беги» в спокойный. Абравитова отметила, что поцелуи можно сравнить с легким природным антидепрессантом, который справляется с хронической низкоуровневой тревожностью.

Психолог добавила, что это действие также отвлекает от бесконечного пережевывания тревожных мыслей, повышают самооценку и эмоциональную устойчивость.

Психолог Юлия Винокурова до этого говорила, что некоторым людям чужды поцелуи из-за особенностей характера или непроработанных детских установок. Она также отметила, что некоторые представители российского общества придерживаются старых сценариев, при которых стыдно проявлять любые формы нежности.

Ранее психолог ответила на вопрос о поцелуях ребенка в губы.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

