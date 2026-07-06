Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россияне назвали любимые летние блюда

В России 61% граждан предпочитают летом ягоды и фрукты
Shutterstock

61% опрошенных россиян считают ягоды и фрукты самой летней пищей. Об этом сообщает kp.ru по результатам собственного исследования. По словам респондентов, в другое время года эти дары природы часто кажутся безвкусными и стоят дорого. Лето же дает возможность наверстать упущенное.

Почти половина участников опроса (48%) проголосовали за окрошку — этот холодный суп прочно ассоциируется с жарой и загородным отдыхом, и его практически не готовят в другое время года. Не сильно отстает шашлык: 30% россиян признались, что, несмотря на любовь к овощам и фруктам, главное летнее удовольствие для них — мясо на костре. Еще 26% отдали голоса за мороженое.

17% опрошенных назвали летний салат из свежих овощей, особенно выращенных на собственной грядке, важной частью сезонного меню. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое», отметив, что лето у них ассоциируется скорее с освежающими напитками, например, с квасом.

Бренд-шеф сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Ростислав Новожилов до этого рассказал, как усовершенствовать окрошку, если надоела классика.

По его словам, в блюдо можно добавлять почти все, что хочется: рыбу, мясо, курицу, разные овощи — главное, не бояться экспериментировать и играть со вкусами.

Ранее россиянам объяснили, как приготовить сытный салат без майонеза.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!