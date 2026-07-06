Россияне назвали любимые летние блюда

61% опрошенных россиян считают ягоды и фрукты самой летней пищей. Об этом сообщает kp.ru по результатам собственного исследования. По словам респондентов, в другое время года эти дары природы часто кажутся безвкусными и стоят дорого. Лето же дает возможность наверстать упущенное.

Почти половина участников опроса (48%) проголосовали за окрошку — этот холодный суп прочно ассоциируется с жарой и загородным отдыхом, и его практически не готовят в другое время года. Не сильно отстает шашлык: 30% россиян признались, что, несмотря на любовь к овощам и фруктам, главное летнее удовольствие для них — мясо на костре. Еще 26% отдали голоса за мороженое.

17% опрошенных назвали летний салат из свежих овощей, особенно выращенных на собственной грядке, важной частью сезонного меню. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое», отметив, что лето у них ассоциируется скорее с освежающими напитками, например, с квасом.

Бренд-шеф сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Ростислав Новожилов до этого рассказал, как усовершенствовать окрошку, если надоела классика.

По его словам, в блюдо можно добавлять почти все, что хочется: рыбу, мясо, курицу, разные овощи — главное, не бояться экспериментировать и играть со вкусами.

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