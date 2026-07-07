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Общество

Врач предупредила о риске образования тромбов из-за жары

Врач Чернышова: жара может провоцировать образование тромбов
Shutterstock

Жаркая погода может увеличить риск образования тромбов, поскольку в этот период кровь у людей становится гуще. Об этом в комментарии aif.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

«Жара опасна сгущением крови, что в первую очередь может привести к плохим последствиям для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с артериальной гипертензией. Сгущение крови может вызвать аритмию, может вызвать образование тромбов», — предупредила эксперт.

По ее словам, в такую погоду важно не забывать о питьевом режиме, чтобы не допустить обезвоживания. Особенно важно это для тех, у кого есть болезни почек. Чернышова пояснила, что обезвоживание и потеря солей могут привести к резкому нарушению функции почек.

Физиолог и эксперт в области нутрициологии Нина Дуванова до этого говорила, что в жаркую погоду важно не только достаточное количество питья, но и правильный выбор продуктов, которые могут помочь организму справиться с высокими температурами. Так, многие из них влияют на метаболизм и теплообмен, отвечая за охлаждение организма. Среди таких охлаждающих продуктов она выделила овощи и фрукты с высоким содержанием воды, то есть огурцы, кабачки, цукини, шпинат, брокколи, петрушку, а также арбуз, дыню, яблоки, груши и ягоды.

Ранее была названа дата возвращения жары в Москву.

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