Россиянам назвали охлаждающие продукты с эффектом терморегуляции

В жаркую погоду важно не только достаточное количество питья, но и правильный выбор продуктов, которые могут помочь организму справиться с высокими температурами. Так, многие из них влияют на метаболизм и теплообмен, отвечая за охлаждение организма, рассказала газете «Известия» физиолог и эксперт в области нутрициологии Нина Дуванова.

Среди таких охлаждающих продуктов она выделила овощи и фрукты с высоким содержанием воды, то есть огурцы, кабачки, цукини, шпинат, брокколи, петрушку, а также арбуз, дыню, яблоки, груши и ягоды.

«Однако их действие — не химическое, а органическое, на уровне клеточных процессов», — подчеркнула врач.

Кроме того, она напомнила о важности употребления мяты, которая активирует холодовые рецепторы, за счет чего создается ощущение прохлады.

В то же время некоторые продукты действуют наоборот и согревают организм. Среди них, в частности, бананы, ананасы, апельсины, лук, чеснок. Кроме того, к таким продуктам с эффектом согревания можно отнести мед, картофель, тыкву и острые специи. Причем Дуванова призвала учитывать, что при всех плюсах и полезных свойствах перебарщивать нельзя даже фруктами и ягодами, так как это грозит нарушением работы ЖКТ.

Лучше всего, чтобы овощи, фрукты и ягоды в меру включались в рацион, подчеркнула специалист. Кроме того, важно не забывать о достаточном потреблении углеводов, белков и полезных жиров, а также стараться избегать резких скачков сахара в крови, посоветовала эксперт. По ее словам, следование этим принципам поможет организму справиться с жарой без последствий.

Эксперты до этого предупредили, что рацион питания влияет на интенсивность потоотделения в жару. Так, снижают его огурцы, мята, ягоды и грейпфрут, а усиливают – кофе и чай.

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