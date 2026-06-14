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Общество

Вертолет с пассажирами разбился в аэропорту США

NBC6: Во Флориде четыре человека пострадали при крушении вертолета в аэропорту
Katsiarynamay/Shutterstock/FOTODOM

Вертолет потерпел крушение в аэропорту Норт-Перри в городе Пемброк-Пайнс американского штата Флорида, пострадали четыре человека. Об этом сообщил телеканал NBC6 со ссылкой на пожарные службы.

Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), вертолет Robinson R44 потерпел крушение при попытке взлета. После падения воздушное судно опрокинулось и задело находившийся поблизости самолет. Вертолет получил средние повреждения.

По данным телеканала, все пострадавшие были госпитализированы. Полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни.

3 июня единственная в Великобритании женщина-спецназовец разбилась при крушении вертолета военно-морских сил королевства. Она была одним из двух пилотов разбившегося вертолета. Крушение вертолета произошло во время прохождения женщиной итоговой аттестации в качестве пилота-стажёра. Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее в США во время авиашоу столкнулись боевые самолеты.

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