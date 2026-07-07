В Новокузнецке вышедшая из берегов река подтопила подстанцию, сотни домов обесточены

В Новокузнецке из-за сильных ливней река Осиновка вышла из берегов и подтопила подстанцию «Абашевская 1/2», написал в Telegram-канале мэр Денис Ильин.

По его словам, из-за этого в микрорайоне Абашево около 50 многоэтажек и 400 частных домов временно остались без света.

«Чтобы защитить оборудование, укрепляем откосы ручья и поднимаем их уровень. Затем откачаем воду и просушим оборудование», — рассказал чиновник.

Он добавил, что систему подачи горячей воды от Абашевской котельной специалисты уже запустили. В течение 7 июля восстановят и подачу электричества.

До этого после ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском округе возникли проблемы со светом и водой. При атаке ВСУ была повреждена энергетическая инфраструктура. Перебои в электро- и водоснабжении возникли в ряде районов Белгорода и нескольких муниципалитетах. На одном из городских объектов начался пожар.

Ранее в Китае люди пропали без вести при обрушении моста из-за ливней.