В Белгороде возникли перебои со светом и водой после ракетной атаки

В Белгороде из-за ракетного обстрела начались проблемы со светом и водой

После ракетного обстрела в Белгороде и Белгородском округе возникли проблемы со светом и водой, сообщил в Telegram-канале врио губернатора области Александр Шуваев.

Чиновник пояснил, что при ракетной атаке ВСУ была повреждена энергетическая инфраструктура. Перебои в электро- и водоснабжении возникли в ряде районов Белгорода и нескольких муниципалитетах. На одном из городских объектов начался пожар.

Глава региона заверил, что экстренные службы делают все возможное, чтобы быстро устранить последствия атаки.

В ночь на 7 июля Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке. Большую часть ракет удалось сбить, однако были зафиксированы прилеты по гражданской инфраструктуре.

Кроме того, в селе Беловское пострадали три человека, а в селе Пушкарное загорелась надворная постройка. Шуваев призвал местных жителей беречь себя, не игнорировать сигналы оповещения и пользоваться укрытиями.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.