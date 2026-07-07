В Центральном Китае люди пропали без вести при обрушении моста

В Китае из-за ливней обрушился мост, два человека пропали без вести

В провинции Хунань в центральной части Китая из-за непогоды обрушился мост в уезде Лунхуэй. Об этом сообщает новостной портал 163.com.

В статье уточняется, что переправа рухнула накануне вечером из-за сильных ливней, которые привели к поднятию уровня воды в реках. При этом два человека пропали без вести.

Власти задействовали план реагирования на чрезвычайные ситуации: на место происшествия прибыли сотрудники служб экстренного реагирования. Они начали поисково-спасательную операцию. Конкретная причина обрушения моста выясняется, говорится в материале.

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