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Общество

В Индонезии 17-летнюю туристку смыло в море со скалы во время фотосессии

В Индонезии волна унесла в море 17-летнюю туристку, и это попало на видео

В Индонезии 17-летняя туристка не выжила после того, как ее унесло в море на глазах у родных, сообщается на портале Social Expat.

В начале этого месяца Элми Фебрианти отдыхала в провинции Южный Сулавеси вместе со своей семьей. Девушка поднялась на вершину скалы в Аппараланге — популярном туристическом месте для селфи с бирюзовой водой и высокими известняковыми утесами.

Когда Элми делала фото, ее сбила большая волна и утащила в море.

На кадрах, сделанных очевидцами видно, что подросток пытается плыть, подает сигнал о помощи, но течение отбрасывает ее все дальше от берега. Она изо всех сил старалась держать голову над водой, прежде чем исчезнуть из виду.

Тело туристки нашли в воде в тот же день и передали семье. Доступ в туристическую зону Аппараланг временно закрыли.

Ранее российский подросток залез на скалу ради селфи и застрял.

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