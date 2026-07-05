Трамп поздравит американцев с Днем независимости США несмотря на плохую погоду

Американский президент Дональд Трамп выступит на торжестве в честь Дня независимости США несмотря на штормовое предупреждение и после полуночи. Об этом заявил глава Белого дома в своей социальной сети Truth Social.

«Штормы приносит удачу в любой ситуации. Они также делают мероприятия более захватывающими. Мы переждем, мне безразлично, даже если будет два часа утра или через час от настоящего момента. Я буду там, независимо ни от чего», — написал Трамп.

Организаторы мероприятия уточнили, что Трамп выступит в 06:00 по московскому времени.

До этого Трамп, выступая у горы Рашмор в честь Дня независимости страны, пообещал сделать Америку больше, лучше и сильнее. При этом президент США неоднократно ранее высказывал идеи присоединения Канады и Венесуэлы к Америке. Он также строил планы на Гренландию.

В субботу, 4 июля, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Белого дома поздравил его и весь американский народ с Днем независимости США. Помимо этого, Путин направил Трампу праздничную телеграмму. Российский лидер добавил, что подписание Декларации независимости США положило начало существованию американского государства.

Ранее рекордная жара нарушила празднование Дня независимости США.