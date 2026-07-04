Россиян предупредили об опасности ледяных напитков и холодного душа в жару

Физиолог Дуванова: ледяные напитки и холодный душ опасны для сердца в жару

Попытка охладиться в жару стаканом воды со льдом, холодным душем или погружением в реку — опасная иллюзия, рассказала «Газете.Ru» Нина Дуванова, физиолог.

Когда человек в разгар жары ныряет в холодную воду, организм реагирует рефлекторным спазмом сосудов.

«Тело расширило сосуды, чтобы отдавать тепло, а резкое сужение блокирует терморегуляцию. Перегретая кровь оказывается в ловушке, — объясняет эксперт. — Спазм сосудов провоцирует скачок давления, учащение пульса и критическую нагрузку на сердце».

Особенно опасно для людей с гипертонией и атеросклерозом — может спровоцировать аритмию, инфаркт или инсульт. Даже молодые здоровые люди не застрахованы от холодового шока.

«Ледяные напитки не спасают от обезвоживания, а усугубляют его, — предупреждает Дуванова. — Холодная жидкость вызывает спазм сосудов в ЖКТ, затрудняя всасывание воды. Организм тратит энергию на согревание содержимого. Возникает порочный круг: чем больше пьешь холодного, тем сильнее усталость и жажда».

Хроническое злоупотребление холодными напитками проявляется отеками, вялостью, вздутием, тяжестью в ЖКТ, усталостью. У женщин возможны нарушения цикла.

Чтобы избежать рисков, физиолог рекомендует:

— пить воду комнатной температуры маленькими глотками;

— задерживать жидкость во рту, давая ей нагреться;

— охлаждать кисти и запястья под прохладной водой;

— обливать холодной водой стопы и голени;

— при отсутствии купероза протирать льдом лицо и шею.

К закаливанию нужно приступать постепенно, а не в 40-градусный зной.

«Ледяная вода для нетренированного человека — как стокилограммовая штанга для новичка. К таким нагрузкам нужно готовиться годами», — предупреждает Дуванова.

На Востоке издавна пьют в жару горячий чай: он запускает потоотделение и помогает телу остыть естественно, отметила эксперт.

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